São Raimundo anuncia Paulo Rangel, ex-Paysandu e Tuna, como reforço para a 'Segundinha' do Parazão

Após anunciar a contratação do técnico Matheus Lima, o São Raimundo, único campeão brasileiro na disputa da Série B1 do Parazão, anunciou mais uma novidade para a temporada. Trata-se do atacante Paulo Rangel, de 39 anos, que vai comandar o setor ofensivo do Pantera na Segunda Divisão do estadual.

Para garantir o tão sonhado acesso à elite, o São Raimundo apostou na experiência e no faro de gol de Paulo Rangel. Nos últimos clubes por onde passou, o atacante tem sido sinônimo de bola na rede.

Entre os bons números apresentados por Rangel está a artilharia da Série B do Paraense de 2020, quando defendeu a Tuna Luso. Além disso, o atacante foi o principal goleador da elite do Parazão por dois anos consecutivos - 2021 e 2022 - vestindo novamente a camisa da Águia Guerreira.

Pelo Canaã, em 2023, Paulo Rangel não foi artilheiro, mas ajudou a equipe a conquistar o título da Série B1 e o acesso à Primeira Divisão. Na Segundinha, o atacante marcou dois gols em 10 jogos.

A carreira de Paulo Rangel é extensa e tem passagens por times como Paysandu, Londrina e Madureira. A última camisa defendida pelo atacante foi a do Moto Club, do Maranhão, clube pelo qual o jogador marcou 9 gols em 18 partidas.

Segundinha

A Série B1 do Campeonato Paraense tem previsão de iniciar no dia 30 de agosto. Na primeira rodada o São Raimundo enfrenta o Vila Rica e, na sequência, encara o Paragominas. Apenas o campeão e vice do torneio garantem vaga à elite do Parazão do ano seguinte.