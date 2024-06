Atacante paraense, Paulo Rangel é o artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro; veja

Os clubes representantes do Pará na Série D do Campeonato Brasileiro não estão bem na disputa. No entanto, entre os jogadores, o paraense Paulo Rangel tem se destacado na competição. Atleta do Moto Club-MA, o atacante já marcou seis vezes na Quarta Divisão do Brasileirão.

Com isso, Paulo Rangel assumiu a artilharia da Série D do Brasileirão. Logo atrás dele, Felipe Pará, do River-PI, está com cinco gols, assim como Ari, do Atlético Cearense, Weslley, do Fluminense-PI e Thiago Alagoano, do Treze-PB.

Rangel foi para o Moto Club em fevereiro deste ano, após passagens pela Tuno Luso e pelo Canaã em 2023. O jogador chegou ao time maranhense para reforçar o elenco na disputa do estadual e no Brasileirão. Ao todo, são 16 jogos e nove gols marcados com a camisa do Papão do Norte.

Na Série D, em oito jogos, o atacante paraense já marcou seis vezes e se tornou uma peça importante no grupo. Os gols ajudam o Moto Club na boa campanha na competição. Na última rodada, o time venceu o River-PI por 3 a 1, o que garantiu a terceira colocação do grupo A2, com 13 pontos para o clube.

No mesmo grupo do Papão do Norte, também estão Águia de Marabá, o lanterna da chave, e o Cametá, que ocupa a sétima colocação.

Paulo Rangel tem 39 anos. No Moto Club, o jogador paraense disputou o Campeonato Maranhense, Copa do Brasil e disputa a Série D. O atacante é bastante rodado, com passagens pelo futebol de Portugal, Emirados Árabes, Tailândia e Malásia. O atleta ainda teve uma pequena passagem pelo Paysandu em 2019.