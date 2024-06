Águia empata sem gols com Tocantinópolis-TO e se complica ainda mais na Série D

O Águia de Marabá empatou em 0 a 0 com o Tocantinópolis-TO na noite desta segunda-feira (12/06), no Estádio Zinho de Oliveira, pela oitava rodada da Série D do Brasileirão. O resultado prejudicou ainda mais o Azulão, que segue nas últimas posições do Grupo A2 do torneio.

O resultado manteve o Águia na lanterna da chave, com apenas 5 pontos conquistados. Apesar de não haver rebaixamento na Quarta Divisão, a briga do Azulão para a classificação à próxima fase fica cada vez mais difícil. No momento, o clube marabaense está 7 pontos atrás do Altos-PI, primeiro clube dentro do G-4, faltando apenas seis rodadas para o final da fase de classificação.

O empate no Zinho Oliveira também não foi bom para o Tocantinópolis-TO, mas a equipe vive muito mais conforto na classificação que o Azulão. O Papagaio está na liderança do Grupo A2, com 14 pontos conquistados, mas sofre perseguição do Maranhão-MA, que está com um ponto a menos na segunda colocação.

Possíveis mudanças

O elenco do Águia deve ser modificado após o empate com o Tocantinópolis. Na terça-feira (11) torcedores invadiram o treino do Azulão para cobrar melhor desempenho da equipe na Série D. Após a manifestação, o presidente do clube, Ferreirinha, disse que se não houvesse uma resposta imediata na partida contra o Papagaio a diretoria marabaense iria realizar mudanças no time, possivelmente envolvendo dispensas de alguns jogadores.

Próximos compromissos

Na esperança de se recuperar na tabela, o Águia volta a disputar uma partida de Série D no sábado (15). Às 16h, o Azulão Marabaense enfrenta o Altos-PI, em duelo marcado para ocorrer no estádio Albertão, em Teresina. O confronto será válido pela 9ª rodada.