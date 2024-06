Torcedores do Águia de Marabá protestam no Zinho Oliveira após goleada sofrida na Série D

Torcedores do Águia de Marabá realizaram um protesto nesta terça-feira (11), no Estádio Zinho Oliveira, contra o mau desempenho da equipe na Série D do Brasileirão. A manifestação ocorreu durante o treino do elenco, dois dias após a derrota de 3 a 0 do Azulão para o Tocantinópolis, pela sétima rodada da Quarta Divisão.

No estádio, os torcedores estenderam uma faixa nas arquibancadas, criticando a postura de alguns atletas. Uma das faixas dizia: "Não aceitamos jogadores vadios, incompetentes, fracos e covardes".

Logo em seguida, os torcedores desceram para o gramado, onde ocorria atividade do elenco profissional, para falar com os jogadores. Nas redes sociais circula um vídeo da conversa. No diálogo, os torcedores pediam mais empenho dos atletas e cobravam da diretoria novas contratações.

A diretoria do Águia até tem agido no mercado ultimamente, mas os reforços não têm agradado às arquibancadas. Recentemente, o clube anunciou a contratação de Erick Flores, meia ex-Remo, para a disputa da Série D. O jogador até foi titular na última partida do Azulão, mas não jogou bem e foi substituído por Veraldo.

Diretoria

Segundo Ferreirinha, presidente do Águia, a presença dos torcedores do treino pegou a diretoria de surpresa. Apesar disso, o mandatário do Azulão permitiu a entrada dos manifestantes no campo e concordou com as reivindicações feitas. Ele afirma que, caso o time não mude de postura na próxima partida, haverá dispensas.

"A apatia que o torcedor percebe é o que percebemos. A diretoria tem feito de tudo pra mudar esse quadro. Tá começando o segundo turno e acreditamos que o grupo vai dar a volta por cima. Nessa altura não temos mais como contratar. Vamos aguardar o jogo contra o Tocantinópolis-TO. Acontecendo a mudança de atitude, não haverá dispensas. Mas se permanecer esse marasmo, vamos ter que tomar atitudes drásticas"

A crise

Após um início de temporada animador, o Águia vive uma crise profunda. Na Série D do Brasileirão, a equipe ainda não venceu, mesmo depois de sete rodadas, e está na lanterna do Grupo A2 da competição. No meio do torneio, o clube ainda trocou de treinador - saiu Mathaus Sodré e entrou Glauber Ramos. No entanto, o clube ainda não rendeu o esperado.

O próximo confronto pela Quarta Divisão será novamente contra o Tocantinópolis-TO, algoz da equipe marabaense na rodada passada. Os clubes se encontram nesta quarta-feira (12), às 20h, no Zinho Oliveira.