Ex-Remo é apresentado pelo Águia de Marabá e fala sobre retorno ao futebol paraense: 'Satisfação'

Em busca de uma recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro, o Águia de Marabá apresentou o meia ex-Remo Erick Flores. O jogador chegou no Azulão nesta semana e, na última quinta-feira (30), concedeu a primeira entrevista coletiva. O atleta falou sobre a expectativa para voltar a jogar no Pará, além da responsabilidade de ajudar o clube.

"Voltar a Belém [Pará], para mim, é uma satisfação muito grande. Eu venho para ajudar, para tentar tirar o Águia dessa situação, ao lado dos meus companheiros, e fazer por onde para chegarmos lá em cima, que é o nosso objetivo maior", declarou o jogador.

Erick Flores tem 35 anos e é bastante rodado no futebol brasileiro. Durante duas temporadas, entre 2021 e 2022, o meia vestiu a camisa do Leão Azul. Pelo Remo, o jogador atuou em 54 partidas e marcou sete gols. Além disso, conquistou os títulos da Copa Verde de 2021 e o Campeonato Paraense do ano seguinte.

Atualmente, o Águia de Marabá está com uma situação complicada na Série D. Sem vitória, a equipe marabaense amarga a lanterna do grupo B, com apenas três pontos. Sob o comando técnico de Glauber Ramos e com as novas peça no elenco que ainda devem surgir, o Azulão busca reverter a má fase.

"O Águia é um time muito forte, quando eu vim, vi o elenco forte, [podemos ver] pelo jogo contra o São Paulo, o que o Águia fez. Então, a gente tem que levar aquilo de parâmetro. Acho que se a gente fizer metade daquilo na Série D, acho que conseguimos êxito. Eu venho para somar, obvio que eu não sou nenhum salvado da pátria, mas com um pouco da experiência que tenho eu vou tentar ajudar", concluiu o meia.

O próximo duelo do Azulão é contra o Altos-PI, no sábado (1°). O jogo será em Marabá, no estádio Zinho de Oliveira, às 19h. Erick Flores deve fazer sua estreia no time durante a partida. Além do jogador, o Águia também apresentou o meia Germano, de 30 anos, que jogou na Tuna Luso durante o Parazão.