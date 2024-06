Clubes paraenses, Águia de Marabá e Cametá tentam vitórias para mudar cenário na Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro chegou à metade da primeira fase, e na 7ª rodada as duas equipes paraenses da competição, Águia de Marabá e Cametá, que integram o Grupo A2, tentam conquistar vitórias para tentar a classificação para a segunda fase.

As duas equipes jogam neste domingo (09/6), no mesmo horário, às 16h. O Águia encara o Tocantinópolis-TO, no Estádio João Ribeiro, enquanto o Mapará encara o Fluminense-PI, em casa, no Estádio Parque do Bacurau.

Águia de Marabá

O Azulão de Marabá chega para a partida ainda tentando a primeira vitória na competição, após um empate cheio de gols, contra o Altos-PI. Agora a equipe ocupa a lanterna do A2, com apenas 4 pontos, e precisa da vitória contra o Tocantinópolis para reverter o momento desfavorável e tentar uma sequência positiva para se afastar da possibilidade de rebaixamento.

Cametá

O Mapará não enfrenta uma situação muito diferente do Águia de Marabá. Atualmente na vice-lanterna do A2, com 4 pontos, a equipe chega para a partida contra o Fluminense-PI após uma derrota na partida contra o River-PI. Mesmo sob comando do novo técnico, Rodrigo Reis, a equipe ainda não conseguiu deslanchar na Série D e obteve apenas uma vitória na competição.

Após as 14 rodadas da primeira fase, 32 equipes se classificam para a segunda fase da Série D, os quatro primeiros colocados de cada um dos oito grupos formados. A partir da segunda fase, os clubes classificados se enfrentam em partidas mata-mata até a grande final.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D (7ª rodada)

Jogo 1

Tocantinópolis-TO x Águia de Marabá

Data: domingo (09/6)

Hora: 16h

Local: Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO)

Árbitro: Daiane Muniz (FIFA)

Jogo 2

Cametá x Fluminense-PI

Data: domingo (09/6)

Hora: 16h

Local: Estádio Parque do Bacurau, em Cametá (PA)

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho