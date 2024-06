Série D: Em jogo de seis gols, Águia empata em casa e segue sem vencer

Diante do seu torcedor, no Zinho Oliveira, o Águia enfrentou o Altos-PI pela 6ª rodada da Série D e empatou em 3 a 3 com o time piauiense. Os gols da partida foram marcados por Junior Dindê (2x) e Gileard para o time marabaense, já para o jacaré marcaram Rogério Sena, Leandro e Alberte. Com o resultado, o Águia permanece sem vencer na quarta divisão e está na lanterna do A2 com quatro pontos.

A partida foi bastante movimentada e com muito gols sobretudo no final do segundo tempo. Na primeira etapa, o Altos abriu o placar com Rogério aos 11 minutos. Junior Dindê, aos 29 minutos do primeiro tempo, empatou a partida em cobrança de falta. Na etapa final, depois dos 35 minutos, os gols começaram a sair. Aos 35, Leandro de cabeça fez 2 a 1 para o Altos. Gileard, aos 38, também de cabeça empatou novamente para o azulão. Não demorou muito, aos 45, Alberte cabeceou a bola para o fundo da rede e fez 3 a 2 para o time piauiense. No último minuto da partida, aos 51 minutos, Junior Dindê em nova cobrança de falta, empatou para o Águia e deu números finais ao jogo.

PRÓXIMA PARTIDA

O Águia volta a campo no domingo (9), contra o Tocantinópolis-TO, fora de casa, às 16h, pela 7ª rodada da Série D. A partida será no estádio João Ribeiro.