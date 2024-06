Série D: Com gol no último minuto, Cametá perde para o River-PI e segue na vice-lanterna do grupo

Fora de casa, o Cametá não conseguiu segurar o River-PI e perdeu por 1 a 0 neste sábado (1°), no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. A partida, válida pela sexta rodada da Série D do Brasileirão, se encaminhava para mais um empate até que Anderson Kunzel, no último minuto, marcou o gol da vitória para o Galo.

Assim, o Cametá segue na penúltima posição do Grupo B da Série D do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos. Mesmo sob o comando do novo treinador, Rodrigo Reis, o time não conseguiu deslanchar na disputa. Até o momento, o equipe tem apenas uma vitória na competição e amarga quatro derrotas e um empate. O próximo duelo do Mapará Elétrico será contra o Fluminense-PI, no domingo (9), às 16, no estádio Orfelino Martins.

Já o River emplacou a segunda vitória seguida e chegou a 10 pontos. Com isso, o time assume a vice-liderança da chave. No próximo domingo (9), o Galo enfrenta o Moto Club, no Nhozinho Santos.

O jogo

No primeiro tempo, o River-PI foi melhor. Em casa, a equipe criou as melhores jogadas e ofereceu mais perigo ao gol cametaense. Mesmo com o grande volume de jogo, o Galo não tinha efetividade. Já o Cametá conseguiu fazer as transições entre o setor defensivo e ofensivo.

No segundo tempo, o Mapará voltou melhor. Com mais posse de bola e movimentação em campo, o Cametá controlou o jogo, mas, não tinha poder de finalização. O River-PI sentiu o bom momento dos adversários e teve dificuldades para criar jogadas.

Mesmo com o Cametá melhor na última etapa, o Galo conseguiu a vitória no último lance da partida. Rael fez cruzamento pela esquerda para Anderson Kunze, que de costas e calcanhar marcou o gol da vitória da equipe e selou a vitória do tricolor.