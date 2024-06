Tá difícil! Águia é goleado pelo Tocantinópolis e se afunda na lanterna da Série D

Cada vez mais em crise e há 11 jogos sem vencer, o Águia de Marabá sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série D e segue na lanterna com apenas quatro pontos. Desta vez, diante do Tocantinópolis-TO, pela 7ª rodada, no Estádio João Ribeiro, o Azulão foi derrotado por 3 a 0. Os gols foram marcados por Luís Gustavo, Samuel e Bismarck.

Logo no começo da partida, aos cinco minutos, Luís Gustavo abriu o placar após cruzamento na área e completar para o gol com um chute. Aos 15 minutos, Samuel ampliou em bela jogada, depois um lançamento na medida feito na medida por Bismarck, o camisa cinco chutou cruzado e balançou as redes mais uma vez. Já na segunda etapa, aos nove minutos, o time tocantinense deu números finais ao jogo em um ótimo contra-ataque que resultou no terceiro gol do jogo marcado por Bismarck. A partir daí, o Verdão do Norte apenas administrou o ritmo do confronto.

O Águia volta a campo contra o mesmo Tocantinópolis na quarta-feira (12), às 20h, no Zinho Oliveira.