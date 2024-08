FPF divulga a tabela da 'Segundinha' do Campeonato Paraense 2024; veja

Na manhã desta segunda-feira (19), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela da Série B1 do Campeonato Paraense 2024, a “Segundinha”. A competição está marcada para começar no dia 7 de setembro e contará com a participação de 16 clubes.

Os times estão divididos em quatro grupos (A, B, C e D), sendo que dois deles têm quatro integrantes e os outros dois têm três. Veja como ficaram os grupos e a tabela completa.

VEJA MAIS

Confira a composição dos grupos

Grupo A: Paragominas, Pinheirense, Capitão Poço e Santos-PA Grupo B: Izabelense, Pedreira, União Paraense e Amazônia Grupo C: São Raimundo, Vila Rica e Esmac Grupo D: Carajás, Itupiranga e Independente

Três jogos irão abrir a rodada no sábado, dia 7 de setembro, entre eles:

São Raimundo x Vila Rica (Grupo C), às 09h30, no estádio Rufinão, em Capitão Poço Carajás x Itupiranga (Grupo D), às 15h30, no estádio Rosenão, em Parauapebas Paragominas x Pinheirense (Grupo A), às 16h, na Arena Verde, em Paragominas

Confira a tabela completa da competição

Tabela Série B1 (Imagem/Reprodução)

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)