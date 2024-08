Diogo Silva salvou o Papão! Essa é a Série C, Leão!

Diogo Silva salvou o Papão!

O Paysandu mais uma vez se enrolou no próprio jogo, que no primeiro tempo em Ribeirão Preto, mostrava que a vitória era possível. Mas o time de Hélio dos Anjos foi se enrolando e abdicando do jogo, que levou o empate e depois de ficar com menos um em campo, teve no seu goleiro a figura marcante em garantir um ponto. O Paysandu segue sem vencer, segue em risco na tabela, mas mostra claramente que tem time inferior. O Paysandu é o time que mais recebeu cartão vermelho na competição e isso é claro que atrapalha muito. O empate foi menos pior!

Essa é a Série C, Leão!

O que parecia ser impossível, passou a ser possível, inclusive com derrota na última rodada. Claro que para isso, todo mundo também precisa perder, inclusive o Tombense não vencer hoje, quando completa a rodada. O Clube do Remo deixou de jogar bola, inclusive fazer o seu melhor jogo no ano, contra o Londrina. Foi uma intensidade e um interesse do início ao fim, jamais visto. A série C é qualitativamente bem ruim e permite milagres. O torcedor voltou a sonhar, talvez com menos desconfiança e a última rodada vai testar mais uma vez o coração azulino. O que parecia impossível, ficou mais claro agora.

Qual a melhor estratégia?

Segurar o jogo, ver o tempo passar e saber dos resultados dos outros jogos, ou do início ao fim, buscar a vitória para não precisar mais de nada? A primeira alternativa, poderia ser a mais acertada, se o Remo não tivesse feito o jogo que fez contra o Londrina, se o São José ainda tivesse chance. O problema é saber que Remo entrará em campo! Se é aquele que mandou no jogo no primeiro tempo contra o Confiança fora de casa, que perdeu gols e saiu com a derrota? É uma decisão e a decisão se ganha. Que dentro de campo o melhor Remo possível consiga a classificação.

Apito final.

Bruno Silva fez um jogo impecável com a camisa do Remo, na vitória sobre o Londrina. A experiência e a tranquilidade do meio campo, é algo flagrante. O jogador possui estrela e parece já estar ambientado em Belém.

Paysandu pode ser questionado na situação clínica do atacante Nicolas. É de conhecimento de todos que o jogador está desgastado, com lesão e mesmo assim, não vemos um planejamento para que o jogador recupere.

Ontem insistiram com o jogador, levando o atacante para a viagem e no aquecimento perdeu o jogador. Tudo bem que o Nicolas é uma referência na equipe, mas perder o Cavani para muitos outros jogos, também não dá.

Com o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre ainda fechado, o Remo terá que descer no interior gaúcho e seguir para a capital. Não fará errado o Remo, se deixar Belém de quarta para quinta-feira. Será bem melhor.