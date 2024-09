STJD decide anular resultados da Série B2 do Parazão e semifinais devem ser retomadas

As etapas finais do Campeonato Paraense Série B2 serão redefinidas! Nesta quinta-feira (12/9), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), julgou favorável o pedido dos times Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes, que entraram na justiça para suspender a homologação dos resultados das partidas das semifinais e da final da Série B2 do Paraense.

O imbróglio começou envolvendo os clubes Pedreira e Tesla, que estariam atuando com jogadores irregulares na competição, o que foi atestado pela justiça. Com o resultado do julgamento, o Pedreira perdeu o título de campeão da competição e foi punido também com a perda de seis pontos, assim como o Tesla que perdeu o mesmo número de pontos. Além disso, os clubes também perderam as vagas na semifinal da competição, sem a possibilidade de recurso, o que encerrou o processo.

O resultado do julgamento foi confirmado ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado David Merabet, que representou o Tiradentes no processo.

“Eles [STJD] entenderam que realmente os jogadores foram inscritos de forma irregular, fora do prazo. Com isso eles perderam pontos, o Pedreira perdeu seis pontos e o Tesla perdeu seis, e a Federação vai ser obrigada a voltar para a fase semifinal”, declarou o advogado.

Com isso, o resultado do julgamento beneficiou as equipes do Tiradentes e Gavião Kyikateje, que disputarão a semifinal da Série B2, em busca de uma vaga na final e na Série B1 do Parazão, a famosa Segundinha, que já está em disputa e deve ter jogos redefinidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que também deve agendar as disputas da semifinal e final da Série B2.

Ainda de acordo com o advogado, as semifinais serão disputadas com os seguintes jogos: Tiradentes x Fonte Nova, e Amazônia x Gavião Kyikateje.