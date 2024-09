Segundinha começa neste sábado (7) com 12 times disputando duas vagas no Parazão 2025

O sábado (7) marca mais um início da tradicional Segundinha, o Campeonato Paraense B1. A competição que qualifica dois times para a elite do Parazão começa com quatro partidas agendadas para este fim de semana, com disputa envolvendo times da capital e do interior do estado.

O primeiro ato da Segundinha inicia na manhã deste sábado, às 9h30, no estádio Francisco Vasques, com São Raimundo e Vila Rica. Pela parte da tarde, às 15h30, Carajás e Itupiranga duelam no Rosenão, em Parauapebas. Em seguida, às 16h, Paragominas e Pinheirense se enfrentam na Arena Verde. O quarto e último confronto da rodada inicial será às 8h de domingo (8), entre Capitão Poço e Santos, no Estádio Municipal José Rufino de Souza.

Formato

O regulamento estabelece seis rodadas para os times de cada chave, com jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados avançam para as quartas de final, dando início à fase de mata-mata até a final.

Os finalistas garantem vaga no Campeonato Paraense de 2025, que começará em janeiro com dez outros times da edição atual: Paysandu, Remo, Tuna Luso, Águia, São Francisco, Bragantino, Caeté, Santa Rosa, Castanhal e Cametá.

A competição entre equipes da capital e do interior será marcada pela presença de apenas três clubes de Belém entre os 14 participantes. Os demais times têm sede em outras cidades ou representam municípios diferentes durante o torneio.

VEJA MAIS



Ausências

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, na última quinta-feira (05/9), um efeito suspensivo que impede a homologação dos resultados das semifinais e da final da Série B2 do Paraense. Com isso, Amazônia e Pedreira não poderão estrear na Série B1, prevista para começar neste fim de semana.

O caso começou com pedidos dos clubes Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes, que solicitaram a suspensão por suspeita de jogadores irregulares em Pedreira e Tesla. Se as equipes forem declaradas culpadas, as semifinais e finais da Série B2 serão refeitas. Caso contrário, Amazônia e Pedreira continuam na disputa pelo acesso ao Campeonato Paraense 2025.

Jogos da rodada de abertura:

Sábado (7)

- São Raimundo X Vila Rica (9h30, Souza)

- Carajás X Itupiranga (Rosenão, 15h30)

- Paragominas X Pinheirense (16h, Arena Verde)

Domingo (8)

- Capitão Poço X Santos (10h, Rufinão)