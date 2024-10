‘Segundinha’ já tem seis classificados para a segunda fase e novo imbróglio judicial; saiba mais

O Campeonato Paraense Série B1, ou “Segundinha” como é mais conhecido, já definiu seis dos oito times classificados para a segunda fase da competição, que começa com as quartas de final, que terá jogos eliminatórios em confrontos de ida e volta. A tabela ainda deve ser divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Os times que já garantiram suas vagas na segunda fase da Segundinha foram: Paragominas, Capitão Poço, São Raimundo, Esmac, Independente Tucuruí e Carajás. Além destes, mais dois times do Grupo B devem se juntar à disputa das quartas de final.

O atraso na definição dos dois últimos times ocorreu após um imbróglio judicial que redefiniu os times que garantiram o acesso na Segundinha por meio da Série B2, ou “Terceirinha”. Pedreira e Fonte Nova foram os times que completaram o Grupo B após uma nova disputa de semifinais e final na Série B2, no entanto, uma nova denúncia atrasou ainda mais a disputa.

Isso porque, o Amazônia alegou que o Pedreira teria escalado três jogadores de forma irregular para a nova disputa da Série B2. Eles teriam sido inscritos fora do prazo de 48h antes das partidas semifinais. Com a denúncia do time santareno, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) marcou um julgamento para a próxima sexta-feira (18/10), às 17h, para avaliar o caso.

Com isso, os jogos não têm previsão para ocorrer e as duas vagas restantes para as quartas de final da Segundinha seguem em aberto para disputa. A FPF aguarda a decisão da justiça para seguir a competição.