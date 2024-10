Segundinha: Na abertura da rodada, Capitão Poço vence Pinheirense e assume a liderança

A 5ª rodada da Série B1 do Parazão, a segundinha, começou nesta sexta-feira (4) com Capitão Poço e Pinheirense. Jogando em casa, no estádio Rufinão, o time da “Terra da Laranja”, venceu o General da Vila por 3 a 1 e assumiu liderança do grupo A com nove pontos. O Pinheirense é o segundo colocado com 8 pontos.

Outros três jogos completam a rodada neste sábado (5). Confira:

Esmas x Vila Rica – Ceju – 9h30

Paragominas x Santos – Arena Verde - 16h

Independente x Itupiranga – Navegantão - 16h

IMBRÓGLIO NO GRUPO B

A chave é uma das afetadas por conta da anulação do resultado da Série B2 do Campeonato Paraense. O Pedreira e Tesla foram denunciados pela escalação irregular de jogadores, que resultou na decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Novas semifinais da Série B2 devem ser realizadas e o Amazônia, que havia subido, terá que jogar novamente.