Atacante ex-Flamengo vai disputar a Série B do Paraense com o Carajás

A Série B do Campeonato Paraense, a famosa “Segundinha”, já está a “todo vapor”, no entanto, alguns clubes continuam trabalhando para reforçar seus elencos. É o caso do Carajás que, segundo o jornalista Carlos Ferreira, teria contratado o atacante Hernane Brocador, ex-Flamengo que fez sucesso na equipe carioca.

O jogador tem 38 anos e será a primeira vez dele atuando em um clube do norte do Brasil. Antes de chegar ao Carajás, ele estava no Portuguesa-RJ, e passou também por Confiança, Atibaia, Brasiliense, Sport, Bahia e Grêmio.

“Brocador” passou pelo Flamengo entre 2012 e 2014, sendo que em 2013 teve sua melhor temporada com a camisa Rubro-Negra, tendo marcado 36 gols em 58 jogos, ajudando o time a conquistar a Copa do Brasil daquele ano. Ele também já passou pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, time que hoje tem como ídolo o português Cristiano Ronaldo.

Atualmente, o Carajás é o líder do Grupo D da Segundinha, com 5 pontos. A chave também tem Itupiranga e Independente. A equipe vai disputar a última partida da primeira fase da Série B neste sábado (12/10), às 15h30, no Estádio José Raimundo Roseno Araújo, em Parauapebas. Caso vença o confronto, a equipe garante a vaga nas quartas de final da competição.