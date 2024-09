Pinheirense e Capitão Poço vencem na quarta rodada da Segundinha; confira resultados

O Pinheirense conquistou mais três pontos importantes no grupo A da Série B1 do Campeonato Paraense. O General da Vila venceu o Santos-PA por 1 a 0 no último sábado (28), no Ninho do Japiim, em Castanhal, Região Metropolitana de Belém.

Com isso, o time assumiu a liderança da chave, com oito pontos. Logo atrás está o Paragominas, que perdeu para o Capitão Poço por 2 a 1 no último domingo (29), no estádio José Rufino de Souza, o Rufinão, e caiu para a segunda colocação do grupo.

O CAP conquistou a sua segunda vitória na competição e está em terceiro, com seis. Já o Santos segue na lanterna, com apenas um ponto marcado.

Pelo grupo B, o União Paraense empatou o Izabelense no sábado, no Campo 1 do Ceju, em Belém. A chave é uma das afetadas por conta da anulação do resultado da Série B2 do Campeonato Paraense.

O Pedreira e Tesla foram denunciados pela escalação irregular de jogadores, que resultou na decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Novas semifinais da Série B2 devem ser realizadas e o Amazônia, que havia subido, terá que jogar novamente.

O São Raimundo também venceu na quarta rodada da Segundinha. O Pantera Negra fez 2 a 0 em cima do Vila Rica e se isolou na liderança da terceira chave, com sete pontos. Já no grupo D, o Itupiranga e o Carajás ficaram no empate em 2 a 2. O Gavião Real é o líder, seguido pelo Independente.