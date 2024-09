Segundinha do Parazão prossegue neste sábado (21) com quatro partidas pela 3ª rodada

O Campeonato Paraense da Segunda Divisão, conhecido popularmente como a "Segundinha", terá mais uma rodada de fortes emoções. Quatro partidas marcam o fim de semana, em duelos disputados na capital e no interior do estado. A terceira rodada teve início nesta quinta-feira (19), com Pinheirense e Santos, que empataram em 1 a 1 na partida disputada no Mangueirão.

O complemento da rodada será feito em dois dias. No Sábado (21), Esmac e São Raimundo duelam no campo 1 do Ceju, em Belém, a partir das 9h30, com arbitragem de Gustavo Ramos Melo. Os assistentes serão Marcio Gleidson Correia Dias e José Maria Pereira Barbosa Junior. As duas equipes compõem o grupo C da Segundinha, com vantagem para o time santareno, que lidera a chave com três pontos e quatro gols de saldo.

No turno da tarde será a vez de Paragominas e Capitão Poço se enfrentarem, agora na Arena Verde. O árbitro central da partida será Klever da Costa Lobo e os assistentes Jhonathan Leone Lopes e Robson Leão dos Reis. O PFC é o atual segundo colocado no grupo A, com quatro pontos, atrás do líder Pinheirense. Já o Capitão Poço ocupa a terceira posição, com três pontos em dois jogos.

Os outros dois jogos serão realizados neste domingo (22). O primeiro duelo será entre Izabelense e União Paraense, que se enfrentam no estádio Edilson Abreu, o

"Abreuzão", em Santa Isabel do Pará. A partida começa às 15h30 e este será o primeiro jogo dos dois times na competição. Fechando a rodada, a partir das 16 horas, Independente e Carajás fazem o último confronto da rodada, no Navegantão, em Tucuruí. O Galo Elétrico lidera o grupo D, com três pontos, contra um do vice-líder, o Carajás. A partida terá como árbitro central Thiago Kawe da Silva Ferreira, além de Rafael Bastos Cardoso e Raimundo Dácio Silva da Costa, como assistentes.