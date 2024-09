Segunda rodada da Segundinha tem jogos adiados e estreias; veja resultados

Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anular o resultado do Campeonato Paraense Série B2, a Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou a segunda rodada da Segundinha do Parazão no último final de semana. Com destaque para as vitórias do Paragominas e Independente.

No sábado (14), a rodada abriu com a partida entre Pinheirense e Capitão Poço, no estádio Abelardo Conduru, em Belém. O General da Vila venceu o duelo por 1 a 0 e se garantiu na segunda posição do grupo A, com quatro pontos.

VEJA MAIS

No mesmo dia, o Santos perdeu para o Paragominas por 2 a 0 e segue sem pontos na Série B1. Com isso, o time é o lanterna da chave A enquanto o Paragominas é o líder.

Já no domingo, a Esmac, que fez a sua estreia na competição, venceu o Vila Rica por 2 a 1 no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém. Com o resultado, a equipe de Ananindeua é vice-líder do grupo C.

No último duelo da rodada, o Independente, que também estreou no campeonato após ficar de folga na primeira rodada, venceu o Itupiranga no estádio Jaime Sena Pimentel, em Itupiranga, por 1 a 0.

Os jogos entre Pedreira e União Paraense e Amazônia e Izabelense que estavam previstas para este final de semana foram adiados e serão definidos após a definição do resultado da Série B2 do Parazão.