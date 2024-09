Segundinha do Parazão começa com goleada do São Raimundo e jogos adiados; confira resultados

A Segunda Divisão do Campeonato Paraense começou oficialmente no último sábado (7), com uma goleada do São Raimundo sobre o Vila Rica por 4 a 0, no estádio do Souza. Os gols da partida foram marcados por Pedinho, Paulo Rangel, Mateusinho e Anderson.

Com o resultado, o Pantera começa muito bem o campeonato, sendo líder do grupo C, com o saldo de gols positivo. Além desta partida, Carajás e Itupiranga também estrearam na competição no último sábado (7). No entanto, o jogo ficou empatado em 1 a 1 no estádio Rosenão.

Pelo grupo A, o Paragominas também empatou com o Pinheirense na Arena Verde. Ainda na primeira chave, na única partida deste domingo (8), o Capitão Poço venceu o Santos–PA por 1 a 0 no estádio Rufinão. O resultado deixou o time na liderança do grupo A.

Além dos jogos, a Série B1 do Parazão também iniciou com jogos adiados por conta de imbróglio judicial. As partidas adiadas foram entre Izabelense contra Pedreira e União Paraense x Amazônia. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) suspendeu o resultado da Série B2 do campeonato após pedido dos times Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes.

De acordo com o pedido, nas semifinais e final os Pedreira e Amazônia teriam escalado jogadores irregulares, assim, as equipes não estariam regulares e não poderiam ter conquistado o acesso. Caso o erro seja comprovado, a Série B2 será retomada e as semi redefinidas. Por conta disso, as duas partidas da Segundinha tiveram que ser adiadas. A FPF (Federação Paraense de Futebol)

pede que o caso seja resolvido com urgência para não prejudicar o andamento do campeonato.

Conforme a tabela divulgada pela FPF, Esmac e Independente estreiam na segunda rodada. Até a decisão do STJD sair, as partidas do Pedreira e Amazônia serão adiadas.

Confira os jogos da próxima rodada da Segundinha

Sábado (14/09)

Pinheirense x Capitão Poço - 09h30 - Abelardo Condurú

Santos x Paragominas - 9h30 - A C. Esportivo Castanhal

Pedreira x União Paraense - a definir

Amazônia x Izabelense - a definir

Domingo (15/09)

Vila Rica x Esmac - 9h30 - Ceju - Campo 1

Itupiranga x Independente - 15h30 Jaime Sena Pimentel