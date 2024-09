Santos e Pinheirense empatam na abertura da terceira rodada da Segundinha

A terceira rodada da Segundinha do Parazão começou com o duelo entre Santos e Pinheirense, nesta quinta-feira (19). A partida ocorreu no estádio Mangueirão, em Belém, e terminou empatada em 1 a 1.

Com o resultado, o Pinheirense chegou a cinco pontos e assumiu a liderança do grupo A da competição. O Paragominas vem logo atrás, com quatro. O Capitão Poço está em terceiro e o Santos conquistou o primeiro ponto no campeonato, mas segue na lanterna da chave.

No próximo sábado (21), Paragominas vai encarar o Capitão Poço na Arena da Amazônia, às 16h. No mesmo dia, no Campo 1 do Ceju, a Esmac joga contra o São Raimundo, às 9h30, pelo grupo C da Série B1 do Parazão.

A terceira rodada é encerrada com o duelo entre Independente e Carajás, no estádio Navegantão, às 16h, pela chave D. E o Izabelenze enfrenta o União Paraense, às 15h30, no Abreuzão, jogo válido pelo grupo B.

Imbróglio judicial

Na última quinta-feira (12), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou os pedidos dos times Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes e anulou os resultados das partidas das semifinais e da final da Série B2 do Paraense.

O pedido feito pelas equipes envolve o Pedreira e o Tesla. Conforme o processo, os clubes atuaram na disputa com jogadores irregulares na competição, o que foi atestado pela justiça.

Assim, com a decisão do STJD, o Pedreira perdeu o título de campeão da competição e foi punido também com a perda de seis pontos, assim como o Tesla, que perdeu o mesmo número de pontos. Além disso, os times também perderam as vagas na semifinal da competição, sem a possibilidade de recurso, o que encerrou o processo.

O resultado beneficiou o Tiradentes e o Gavião Kyikateje. Os times vão se enfrentar na semifinal da Série B2, que também terá Amazônia e Fonte Nova. Por conta disso, alguns jogos da Segundinha foram adiados até que tudo seja definido.