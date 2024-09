Vitória do Paragominas, empate da Esmac e mais; veja os resultados da terceira rodada da Segundinha

Mesmo com o imbróglio judicial da decisão do Parazão Série B2, a terceira rodada do Campeonato Paraense Série B1, a Segundinha, seguiu com quatro partidas neste final de semana. No sábado (21), o Paragominas venceu o Capitão Poço por 2 a 0. Com isso, o time chegou a sete pontos e reassumiu a liderança do grupo A.

Logo atrás da equipe está o Pinheirense, com cinco pontos. O time empatou em 1 a 1 com o Santos na última quinta-feira (19), na abertura da rodada.

VEJA MAIS

Pelo grupo C, a Esmac empatou com o São Raimundo também em 1 a 1. O jogo ocorreu no sábado (21), no campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju). Com o resultado, os times têm quatro pontos, no entanto, o Pantera leva a vantagem no saldo de gols e lidera a chave que ainda tem o Vila Rica.

No duelo entre Independente e Carajás, o Gavião Real saiu vitorioso com o placar de 2 a 0, no Navegantão, e assumiu a liderança do grupo D, com quatro pontos.

Ainda no domingo, Izabelense e União Paraense entraram em campo válido pelo grupo B. Os clubes terminaram a partida no Abreuzão empatados por 1 a 1. A chave é a mesma de Amazônia e Pedreira, equipes que subiram da Série B2, mas não jogaram a Segundinha por conta de uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) movida pelos clubes Gavião Kyikatêje, Tiradentes e Sporting Fonte Nova.

A decisão da competição de acesso à Segundinha foi anulada por irregularidades na escalação de jogadores do Pedreira e do Tesla. Com isso, novas semifinais devem ser realizadas.