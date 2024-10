Com menos jogos, Parazão 2025 pode ter mudanças no regulamento; saiba detalhes

O Campeonato Paraense de 2025 poderá ter mudanças no regulamento. Essa informação foi dada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em entrevista exclusiva ao O Liberal. O mandatário da instituição afirmou que a entidade possui planos de reduzir o número de datas da competição.

Gluck Paul conversou sobre a possibilidade de encurtamento do Parazão 2025, mudando de 14 para 12 datas. O presidente da FPF quer adotar uma compactação do campeonato, para que se tenha um calendário menos sufocado para clubes que disputam Copa Verde, Copa do Brasil e início dos Brasileiros.

“A Federação está com uma estratégia de reduzir as datas do estadual. Estamos avaliando se conseguimos fazer isso ainda em 2025, mas, para isso, precisamos fazer uma consulta no regulamento. Antigamente o campeonato tinha 16 datas e hoje tem 14. A nossa ideia, no entanto, é diminuir as datas para 12”, disse.

O possível novo formato do Campeonato Paraense 2025 seria continuar com os três grupos de quatro clubes cada, com partidas dos clubes de grupos rivais, somando oito rodadas na primeira fase, porém, as mudanças ocorreriam nas disputas de mata-mata.

“Manteríamos a primeira fase com o modelo atual, com oito datas de jogos. A mudança seria no mata-mata, quando teríamos quartas e semifinais e jogo único, na casa do time de melhor campanha”, falou.

Sem tanto atrativo

Para Ricardo Gluck Paul, os jogos de quartas de finais não são atrativos e que, com a criação da Copa Grão-Pará, acaba suprindo esse segundo jogo do mata-mata. O mandatário afirmou ainda que o calendário apertado e acumulo de jogos referentes às competições nacionais, podem levar em um desgaste das equipes, tendo que priorizar torneios.

“Comprovo que as quartas de final são deficitárias. São jogos que gastam muito e são pouco atrativos. Como, agora, temos a Copa Grão Pará, ter um mata-mata de jogo único não é o fim do mundo. Nosso argumento é a compactação do estadual, não em número de equipes, mas em número de jogos. Isso ajuda no calendário do primeiro semestre, para clubes que disputam, paralelamente, Copa do Brasil e Copa Verde, além de não desgastar elencos para a sequência do Brasileirão”, afirmou.

Modelo

O mandatário da FPF busca essa mudança no modelo de competição que é inspirada na Federação Paulista.

“Eu tenho como referência o modelo paulista, porque é um exemplo de gestão. A gente se inspira muito no que acontece lá. O Paulistão tem um formato igual ao nosso, mas com menos datas de mata-mata. Não é uma aberração perder essas datas”, finalizou.

Só após Congresso Técnico

A mudança no regulamento do Campeonato Paraense de 2025 só ocorrerá, se aprovada em Congresso Técnico, com a presença dos representantes oficiais de todos os 12 clubes que disputarão a competição.