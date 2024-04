FPF afasta árbitro que apitou Re-Pa pela Copa Pará Sub-20, no CEJU

A Federação Paraense de Futebol (FPF) afastou o árbitro Thiago Kawê da Silva Ferreira do quadro da entidade por tempo indeterminado. Foi ele o responsável por comandar a polêmica partida entre Remo e Paysandu, válida pela Copa Pará Sub-20, nesta terça-feira (23/04). O comunicado foi divulgado no site da FPF e assinado pelo presidente Ricardo Gluck Paul.

De acordo com a entidade, Thiago vai passar por um período de aprimoramento. As atividades serão acompanhadas por um instrutor, que vai realizar a orientação técnica necessária.

O incidente

Pela manhã, Remo e Paysandu se enfrentaram no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), em partida vália pela 4ª rodada da Copa Pará Sub-20. O jogo terminou com vitória do Papão, por 1 a 0.

A polêmica ocorreu, no entanto, em um lance de ataque do Remo. Em uma jogada, registrada em vídeo, um jogador azulino tabela com um companheiro de equipe e entra na área bicolor, entre os zagueiros. Nesse momento, ele recebe um contato de um zagueiro alviceleste, cai no chão, mas a arbitragem não sinaliza pênalti e manda o jogo seguir.

O lance logo viralizou nas redes sociais e muitos torcedores indicaram que houve pênalti na jogada. Veja o vídeo:

Tabela

A vitória bicolor foi importante para a configuração da classificação do torneio. Com os três pontos conquistados em cima do maior rival, o Paysandu subiu para a terceira colocação do Grupo A da Zona Metropolitana, com 13 pontos. Já o Remo estacionou na quarta posição, com 11 pontos ganhos. Apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam aos mata-matas.

Veja a nota na íntegra

A Federação Paraense de Futebol vem trabalhando de forma incansável na renovação e aprimoramento da arbitragem local, inclusive em virtude do aumento exponencial de suas competições.

Logicamente que o nível que se busca não chegará do dia pra noite, dependerá do esforço de muitos.

Hoje a Comissão de Arbitragem Estadual trabalha com vários e promissores jovens, porém, entende que no processo ocorrerão intercorrências que necessitarão de maiores esforços no aprimoramento das técnicas.

Assim, o árbitro Thiago Kawê da Silva Ferreira, um dos jovens valores da nova geração de árbitros, que atuou no clássico RExPA da categoria Sub-20, passará por um período de aprimoramento, com o acompanhamento de instrutor qualificado para lhe proporcionar os avanço técnico necessário.

O afastamento se dará por prazo indeterminado.