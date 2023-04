Nova competição de base da FPF, Copa Pará Sub-20, vale vaga para competição nacional

Os atletas paraenses de base terão mais oportunidades de mostrar talento com a nova competição da Federação Paraense de Futebol (FPF), a Copa Pará Sub-20. Dividida por regiões, a Copa começa nesta quarta-feira (5) e valerá vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos principais campeonatos de base nacionais.

A prioridade da FPF é dar mais oportunidade para equipes de outras regiões do estado, principalmente as mais distantes de Belém e Região Metropolitana, para valorizar os atletas que sonham em jogar no profissional.

A competição será disputada de forma dividida. Foram criadas pela federação quatro regiões de disputa: Metropolitana, Oeste, Sul e Nordeste. Cada região terá sua própria competição, com regulamentos próprios e cada uma com um time vencedor. Ao final, os campeões de cada uma, mais o 2º e 3º lugar, disputarão o título da Copa Pará.

Os atletas que participarem da competição poderão mostrar a jogabilidade nos seus times, além de garantir “minutagem” para disputar em competições profissionais.