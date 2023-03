Com apoio da família e amigos, destaque do sub-13 do Paysandu realiza testes no Vasco da Gama

O sonho de ser jogador de futebol continua firme e forte no coração de milhares de garotos pelo país afora. Sonhos que muitas vezes ficam pelo caminho, dada a falta de oportunidade e as circunstâncias da vida. No entanto, quando o talento fala mais alto, não há quem prenda o futebol e ele se torna uma ferramenta poderosa para alcançar os desejos mais profundos. Desde que descobriu a habilidade com a bola no pé, a família do pequeno José Neto, de 13 anos, vem superando todas as adversidades para colocá-o no caminho certo e hoje, contando com o empenho de uma comunidade inteira, o jovem ponta-esquerda está no Rio de Janeiro, realizando testes nas categorias de base do Vasco da Gama.

Para chegar lá, Neto, ou "Formiga", como é conhecido no meio da "boleiragem", vem batalhando muito, apesar da pouca idade. Desde os dez anos de idade transita entre os gramados e a escola, cursando atualmente o oitavo ano do ensino fundamental. Quando não está na sala de aula, está marcando gols e infernizando as defesas adversárias. Já são três anos como atleta federado do Paysandu, o que lhe conferiu diversas oportunidades de mostrar o talento para o mundo. Em uma delas veio o reconhecimento: o convite para o teste no Vasco da Gama.

Apesar da pouca idade, José Neto já acumula seus feitos na carreira. (Arquivo Pessoal)

"Em janeiro deste ano o meu filho foi disputar uma competição em Campinas/SP, mas tivemos um problema porque a SEEL (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer) indeferiu o nosso pedido de ajuda de custo. Assim, a família teve que arcar com todas as despesas, incluindo passagem aérea, alimentação, hospedagem e transporte. Depois da competição, um observador do Clube de Regatas Vasco Da Gama olhou e despertou interesse nele. Daí veio o convite para que ele fizesse uma avaliação de quatro dias no Rio de Janeiro", relembra.

A oportunidade era o que "Formiga" esperava e nem mesmo o acúmulo das dívidas provenientes da viagem anterior impediu que a família colocasse mais esse obstáculo a ser vencido. Nascido e criado no bairro do Jurunas, o garoto respira o esporte desde cedo e já havia tentado, sem sucesso, entrar no Clube do Remo. No entanto, a primeira chance veio no maior rival e hoje ele se sente feliz e realizado com a carreira que ainda inicia, mas já rende bons frutos. Formiga já foi campeão da Iberleague sub-13 em 2022, campeão do Parazão Fut 7 em 2022, também na categoria sub-13.

Mas para chegar ao sonhado teste, foi preciso uma força tarefa organizada pelos pais e pessoas próximas à família. Com o apoio da comunidade, eles organizaram um bingo beneficente que mobilizou centenas de vizinhos do bairro do Jurunas. Assim, graças ao esforço coletivo, José Neto embarcou no sábado, rumo ao Rio de Janeiro, ao lado da mãe, e já se encontra no Centro de Treinamento do Artsul.

"A comunidade se uniu, deu maior força. e na madrugada de sábado ele já estava embarcando. Os testes começaram oficialmente na segunda-feira e encerram na nesta quinta (16). A mãe deixa ele lá no CT e vai buscar no final da tarde. Não podemos ver ele jogando, mas estamos muito confiantes que, na quinta, quando sair o resultado, teremos uma boa notícia", torce o pai.

Enquanto o jovem atleta persegue o sonho, a família segue ao lado, incentivando e torcendo. O pai, Luiz Henrique, trabalha como técnico de informática em uma autarquia do estado, enquanto a mãe, Milcar Cristina, se envolve diretamente na carreira do filho, auxiliando, junto a outros pais de atletas, os processos de captação de recursos, organização de rifas, sorteios, além de negociar com os hotéis as despesas do elenco.

Um trabalho voluntário feito com dedicação e empenho, tal como a força de vontade do filho, tornando a história da família um exemplo para milhares de jovens promessas do esporte.