Após chorar ao ser substituído em jogo da Copinha, goleiro é convidado para período de teste no Atlético-MG

O jovem goleiro Tomate, do Andirá-AC, gerou comoção nas redes sociais na última quarta-feira (5). Isso porque, na partida entre o time acreano e o Atlético-MG pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, o arqueiro foi substituído antes de uma cobrança de pênalti para o Galo, no segundo tempo. Sem conter a emoção, Tomate caiu no choro ao sair de campo.

O ato fez com que alguns atletas, como o jogador da Seleção Brasileira Richarlison, se solidarizassem com o goleiro. Além disso, a equipe de base do Atlético-MG também se comoveu com a história e chamou Tomate para um período de teste no clube.

Jogador ganhou cerca de 400 mil seguidores (Divulgação/ Instagram)

Além de ter sido destaque fora de campo, na partida, Tomate brilhou com boas defesas e foi fundamental para a manutenção do empate no primeiro tempo. No momento em que poderia se consagrar no jogo, na cobrança de pênalti, o técnico Kinho Brito tirou o jogador e colocou o goleiro Carlos. Entretanto, Rubens marcou o gol para o Atlético-MG e o Galo venceu a partida por 1 a 0.