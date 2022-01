Narrador viraliza após improvisar vinheta em partida da Copinha; assista

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou nesta semana e já rende alguns momentos inusitados - caso do gandula no partida do Bragantino. Mas não é só apenas dentro de campo que a Copinha chama a atenção. Durante a transmissão da partida entre Matonense-SP e Fast Clube-AM, vencida pelos amazonenses, o narrador viralizou após improvisar uma vinheta de rádio.

ASSISTA AO MOMENTO