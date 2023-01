Chamado de 'Neymar do Pará', atacante ex-Paysandu, em fase de teste, assina com o Bragantino; veja

O veterano atacante Moisés assinou com o Bragantino, para a disputa do Campeonato Paraense deste ano. Depois de passar por um período de testes no Tubarão do Caeté, o atleta de 33 anos garantiu o contrato, ao se destacar nos últimos amistosos do clube, onde marcou dois gols, um contra o P.C Esporte Clube, time amador de Tracuateua, e outro contra o Clube do Remo, no último sábado.

No primeiro jogo-treino, o time venceu por 4 a 1 e o atacante teve bom desempenho, sendo repetido no empate em 1 a 1 contra os azulinos. Embora já tenha uma idade considerada avançada para o futebol, ele mostrou que ainda tem lenha para queimar e deve entrar em campo assim que a justiça desportiva definir o futuro do estadual.

Moisés na época do Santos. (Luiz Fernando Menezes/Fotoarena/AG)

A história de Moisés é feita de altos e baixos, além de uma projeção que se mostrou falha. Em 2008 o jovem recém-saído das categorias de base do Papão impressionava pela velocidade, dribles e faro de gol. Rapidamente virou alvo de grandes clubes, mas permaneceu no bicolor até meados de 2010, quando acabou transferido para o Santos e por isso pagou um preço alto com a Fiel Bicolor.

Chegou no clube santista com moral, sendo chamado ora de 'Vilão', por causa de sua saída conturbada de Belém, ora de 'Neymar do Pará', pela semelhança com o craque revelado na Vila. Entretanto, a passagem pelo futebol paulista não rendeu, indo logo em seguida para o Náutico e a partir de lá, progressivamente foi retornando ao futebol paraense.

De volta, ele passou por Paysandu, depois Castanhal, Tapajós, Independente, Tuna Luso, Pinheirense, Gavião e agora Bragantino, com breves intervalos em clubes de fora. A última competição disputada por ele foi a Série B do Parazão pelo time da Vila Sorriso.