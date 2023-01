Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Bragantino para a disputa do Campeonato Paraense; veja mais

No próximo dia 21, começa o Campeonato Paraense de Futebol 2023. A 111ª primeira edição traz 12 clubes divididos em três grupos, onde os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final e seguem o modelo eliminatório até a grande final. Uma das equipes que entra em disputa é o Bragantino, que faz sua estreia no dia 22, contra a equipe do Paysandu, a partir das 9h45, no estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. Confira aqui as informações básicas sobre o Tubarão

Bragantino

Presidente - Cláudio da Van



Mascote: Tubarão



Técnico: Júnior Amorim

O treinador do Bragantino é um velho conhecido do futebol paraense. Júnior Amorim tem 50 anos e é um ex-atacante com passagens por Remo, Paysandu e Independente, além de outros clubes do futebol brasileiro e estrangeiro. Como técnico, esteve durante a temporada passada no Guarany de Sobral e este ano chega para comandar o Bragantino.

SAIBA MAIS



Folha Salarial estimada: R$ 120 mil



Mando de campo: estádio José Diogo (Diogão)

- Todos os jogos do Bragantino serão disputados no Diogão, em Bragança. A casa do Tubarão sofreu algumas críticas no Parazão do ano passado, por conta da situação do gramado de jogo. A expectativa para este ano é de contar com o apoio maciço da torcida, que vem acompanhando o time durante a pré-temporada.

Capacidade: 5 mil pessoas



Principais jogadores: Moisés, Tharles, Luis e Araujo

Time base: Tharles; Gabriel, Marquinhos, Rodrigo, Araújo; Moisés, Jhonson, Piauí, Dudu; Yan e Hatos

Elenco total: 24 atletas

Tharles, Fernando, João Paulo, Edinaldo, Geovane, Yan, Gabriel, Erivelton, Piauí, Jhonson, Dudu, Matheus rosas, Madson, Hatos, Rodrigo, Edicleber, Araújo, Joilson, Ballotelli, Luis Henrique, Cassiano, Moisés, Marquinho, Leilton

Primeira partida: Paysandu x Bragantino (Curuzu, dia 21/01, às 9h45)