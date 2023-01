Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Independente para a disputa do Campeonato Paraense; veja mais

O primeiro Campeão Paraense do interior está de volta para mais uma disputa do Parazão 2023. Sediado em Tucuruí, o Independente é uma das grandes forças do interior do Estado e este ano luta para melhorar a posição conquistada no certame passado, quando ficou na nona posição entre os 12 participantes. O guia do Parazão apresenta o Independente de Tucuruí, mais conhecido como Galo Elétrico. A estreia no campeonato acontece no próximo dia 21, contra o Clube do Remo, no Baenão, a partir das 17 horas. No último amistoso realizado durante a preparação do time, o time foi derrotado pelo Águia pelo placar de 1 a 0, no último final de semana, em Breu Branco.

Independente de Tucuruí

Presidente: Rosalvo Fernandes

Mascote: Galo Elétrico

Técnico: Léo Goiano

O experiente treinador já passou pelo time de Tucuruí em outras duas oportunidades - em 2016 e na temporada 2021. Antes de fechar com o Independente, Goiano esteve no comando do Atlético Paraense na última edição da Segundinha. Além disso, o treinador de 48 anos tem passagens por equipes do Pará. Em 2014 foi campeão da Segundinha com o Parauapebas; em 2017 levou o Independente-PA ao terceiro lugar do Paraense, assumindo o comando do Remo logo em seguida. Ainda em 2017, Léo retornou ao Pebas e deixou o time na elite do estadual.

No ano passado foi a vez do Caeté. Ele ainda tem passagens por clubes, como Anapolina, Nacional, Asa e Moto Clube. O Galo Elétrico está em temporada desde o dia 20 de novembro e tem feito seus treinos no município de Breu Branco. Sobre a estreia, o treinador se mostra bastante confiante no elenco que tem em mãos. "Nós ainda não definimos quem serão os titulares. O Remo é uma equipe forte e estamos aproveitando bastante esses últimos dias para conhecer mais o time, ver as peças, definir as estratégias de jogo para que possamos entregar um bom futebol na nossa estreia", disse.

Folha Salarial estimada: R$ 180 mil

Mando de campo: estádio municipal Antônio Dias (Navegantão)

Capacidade: oito mil pessoas

Todas as partidas do Índio Guerreiro serão disputadas no estádio Navegantão, em Tucuruí. A casa do Galo Elétrico passou por maus bocados no Parazão do ano passado, chegando até a ser interditada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) após diversas reclamações sobre as condições de jogo. Depois disso, a prefeitura municipal programou uma grande reforma, que deu conta das áreas internas e externas. A reforma completa deixou o estádio em condições e o ok foi dado após visitas técnicas realizadas por membros da federação em janeiro deste ano. O local tem capacidade para aproximadamente oito mil pessoas.