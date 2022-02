Parazão: Independente vence a Tuna no Rosenão e entra de vez na briga por uma vaga nas quartas

O Independente de Tucuruí conquistou uma importante vitória na tarde deste domingo (20), no Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA), diante da Tuna Luso. O Galo Elétrico derrtoou o clube cruzmaltino por 1 a 0 e entrou de vez na briga por uma das vagas na próxima fase do Campeonato Paraense.

O gol do clube de Tucuruí saiu aos 29 minutos do segundo tempo, após grande jogada de Laílson, que recebeu passe no meio, avançou e chutou, o goleiro da Tuna rebateu e a bola sobrou novamente para Laílson, que chutou no ângulo.

A vitória colocou o Independente com 11 pontos na terceira posição, atrás de Caeté e Remo que possuem 13 pontos, porém, o Galo Elétrico está com um jogo a menos, que será disputado na quarta-feira (23), diante do Paysandu, também no Rosenão, às 19h30. Já na última rodada o Galo terá pela frente o Bragantino, fora de casa, em Bragança (PA).

Com a derrota a Tuna se manteve na liderança do grupo B com oito pontos. O próximo adversário da Lusa será o Caeté, no Souza, no sábado (26), às 15h30, pela última rodada da primeira fase.