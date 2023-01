Águia de Marabá vence segundo amistoso antes da estreia no Campeonato Paraense

A equipe do Águia de Marabá realizou um amistoso no último domingo (8), no Complexo Esportivo Poeirão, localizado na cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará. O Azulão Marabaense venceu a equipe do Independente pelo placar de 1 a 0, garantindo a média vitoriosa nos dois jogos em preparação para a estreia no Campeonato Paraense deste ano.

O autor do gol da vitória foi o atacante Jheimy, de pênalti. Este foi o último compromisso antes do Parazão. Anteriormente, quando apresentou o elenco para a temporada de 2023, o Águia teve um jogo difícil contra a garotada do Sub-20 do Parauapebas, vencendo por 2 a 1, diante de bom público, no Zinho Oliveira, em Marabá.

VEJA MAIS



No próximo dia 22, o time comandado pelo técnico Mathaus Sodré estreia no Campeonato Paraense contra a equipe do Castanhal. O duelo está inicialmente marcado para o estádio Maximino Porpino, em Castanhal, nordeste paraense.