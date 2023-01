Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Caeté para a disputa do Campeonato Paraense; veja mais

O Caeté é um dos clubes mais 'jovens' que disputam o Parazão 2023. Desde sua fundação até aqui, o clube disputou apenas uma edição da divisão principal, justamente em 2022, quando alcançou a sexta posição entre os 12 participantes. Para este ano, o Índio Guerreiro recrutou o experiente técnico Emerson Almeida para a empreitada, ao mesmo tempo em que segue fazendo investimentos em infraestrutura. A estreia do Caeté no estadual deste ano será no próximo dia 22, contra a equipe do São Francisco, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará. A partida começa a partir das 10h.

Caeté

Presidente: Rodrigo Barata

Mascote: Índio Guerreiro

Técnico: Emerson Almeida

O treinador do Bragantino é um velho conhecido do futebol paraense. Emerson Almeida tem 45 anos é capacitado com a CBF licença PRÓ, carrega em seu currículo passagens por Botafogo, Paysandu Sub-20, Paragominas, Pinheirense, Tuna Luso e Capitão Poço. Foi eleito o melhor técnico do Parazão na temporada 2022 em uma votação esportiva, conseguindo vaga na Copa do Brasil 2023, Campeonato Brasileiro Série D 2023, Copa Verde 2023, pela Tuna Luso. “As expectativas são as melhores, pelo que o elenco tem demonstrado no dia-dia de trabalho, pela entrega diária, é um grupo tem nos dado uma resposta muito positiva ao final de cada microciclo de trabalho, tanto na parte física quanto na parte tática. Com humildade e pés no chão, vivendo cada jogo como uma decisão para que ao final possamos alcançar nossos objetivos na competição", disse o comandante.

SAIBA MAIS



Folha Salarial estimada: R$ 100 mil

Mando de campo: estádio José Diogo (Diogão)

Capacidade: cinco mil pessoas

Todas as partidas do Índio Guerreiro serão disputadas no estádio municipal Diogão, em Bragança. A casa do Caeté e do Bragantino tem sofrido críticas nos últimos anos por conta das condições de jogo oferecidas no gramado. Apesar disso, o local tem sido uma arma para os times da região, que contam com o apoio maciço da torcida diante dos adversários que caem na casa do Índio.