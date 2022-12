Depois de contratar atacante uruguaio, Caeté finaliza reforços e fecha pré-temporada em janeiro

Depois de um honroso sexto lugar no Parazão 2022, o Caeté retorna aos preparativos para mais um certame, desta vez com algumas novidades significativas no departamento de futebol, entre elas, a presença do atacante uruguaio Lázaro Zoppi. O elenco sob o comando do técnico Emerson Almeida segue em formação para a estreia do próximo dia 22, contra o São Francisco, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará.

Conforme os ajustes do Departamento de Futebol, o Caeté se apresenta no próximo dia 2 de janeiro, para dar início à pré-temporada, que será realizada no município de Bragança, conforme frisa o técnico. "Vamos buscar aproveitar ao máximo cada período, cada sessão de treino, para trabalhar de forma intensa para que possamos chegar muito bem na nossa estreia e sair de campo com uma vitória", diz.

Em relação ao elenco, Almeida acredita que esteja na reta final de contratações, faltando apenas algumas peças pontuais, que devem ser anunciadas até o final desta semana. Entre os que já estão garantidos, nomes com ampla rodagem no Parazão devem compor o elenco, dando um aspecto mais experiente ao grupo.

"Estamos com o elenco 95% montado. Falta uma ou duas peças, que até o final da semana devem estar conosco. Trouxemos também alguns jogadores que conhecem muito bem a competição, que fizeram boas campanhas no certame passado, entre eles o zagueiro Romário, o Lukinhas, o Leandro Cearense, Pedrinho, Fernando Portel. Todos eles se encaixam no perfil que queremos para o Caeté", pontua.

Apesar dos nomes de peso, a grande promessa de gols do Índio Guerreiro vem de muito longe e quase nada conhece do futebol paraense, mas sabe muito bem das suas obrigações no Parazão deste ano. O atacante uruguaio Lázaro Zoppi. de 25 anos. O atleta tem dupla nacionalidade e começou a carreira no Penarol, depois passou pelo Rio Negro City, antes de enveredar pelos clubes brasileiros, como Icasa, Picos e Cariri FC.

"Lázaro é um atleta que já vinha sendo monitorado pelo clube, na temporada de 2022. Infelizmente uma lesão acabou o impedindo de vir para o Caeté. E o nome dele chegou para o clube, chamando a atenção não só pela qualidade técnica, mas também pela força física, que a competição exige bastante. Temos gramados pesados e os jogadores vão enfrentar essas condições. Ele é um atleta que tem esse perfil e também vai nos ajudar bastante", encerra.

Conheça o elenco do Caeté:

Goleiros

1 - Jhones Vieira

2 - Deco Jr.

3 - André

4 - Ewerton Miguel

Laterais

5 - Dieguinho

6 - Thurram

7 - PC Timborana

8 - Wesley Capanema

Zagueiros

9 - Romário

10 - Rodolfo

11 - Júnior

12 - Mateus Lopes

Volantes

13 - Fernando Portel

14 - Keoma

15 - Genílson

16 - Léo Carvalho

Meias

17 - Rivaldo

18 - Lukinhas

19 - Anthony

Atacantes

20 - Leandro Cearense

21 - Pedrinho

22 - Mauro Praia

23 - Lázaro

24 - Danilo Américo

25 - Paulinho