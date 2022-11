De olho no Parazão, Caeté contrata jogadores que passaram por Remo e Paysandu

O Campeonato Paraense de 2023 já possui data e tabela definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Os clubes já se movimentam nos bastidores para reforçar as equipes para a disputa. O Caeté, da cidade de Bragança (PA), terá no elenco o técnico ex-Tuna Luso, além de jogadores que passaram pela dupla Re-Pa.

O Caetá chegou nas quartas de finais do Parazão em 2022, na sua primeira participação na elite do futebol estadual. O clube foi eliminado pelo Remo, que posteriormente conquistou o título. Para a temporada 2023, o clube de Bragança terá como comandante Emerson Almeida, ex-Tuna Luso Brasileira.

A equipe também terá jogadores que passaram pelos eternos rivais Remo e Paysandu. O clube anunciou as contratações do atacante Leandro Cearense, de 37 anos, que atuou pela dupla Re-Pa e que estava jogando a Segundinha do Parazão pelo Capitão, além da renovação com o meia Keoma, de 31 anos, que jogou a Série C de 2018 pelo Remo e que esteve no Caeté no Parazão deste ano.

Keoma foi contratado pelo Remo em 2018 (Samara Miranda / Remo)

Fechando as contratações de atletas que defenderam Leão Azul está o zagueiro Romário, de 32 anos. O jogador é natural de Fortaleza (CE) e atuou pelo Remo em 2018, na Série C. Romário jogou o Parazão deste ano pela Tuna Luso Brasileira e recentemente estava no Capitão Poço disputando a Segundinha.

O Caeté está no grupo A do Parazão, ao lado do Remo, Itupiranga e Bragantino. A estreia do clube no Campeonato Paraense será contra o vice-campeão da Segundinha, fora de casa.