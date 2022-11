Paysandu sofreu com expulsões em três momentos decisivos neste ano; relembre

O Paysandu encarou o Vila Nova-GO, ontem, na Curuzu, pelo primeiro jogo da grande final da Copa Verde 2022. O empate em 0 a 0, “ficou no lucro” para o Papão que, ficou mais uma vez com um jogador a menos em uma partida decisiva neste ano, após expulsão do lateral-direito Leandro Silva.

A rotina de expulsões em momentos decisivos tem sido frequente no Papão em 2022. A primeira expulsão ocorreu na grande final do Campeonato Paraense, na Curuzu. O zagueiro Marcão foi expulso no clássico Re-Pa, em um jogo que o clube bicolor precisava reverter a vantagem azulina. No fim, o Paysandu venceu o jogo por 3 a 1, mas o gol remista deu o título do Parazão ao Remo.

Outra situação em que o Paysandu ficou com um jogador a menos e m um jogo decisivo foi na Série C. Na partida de estreia no quadrangular final da Terceirona, contra o Vitória-BA, em Salvador. O volante Mikael foi expulso antes dos dez minutos do primeiro tempo e o clube paraense saiu de campo derrotado por 1 a 0.

A situação voltou a ocorrer na final da Copa Verde, quando Leandro Silva, que já tinha cartão amarelo, trocou empurrões com o jogador do Vila Nova, os dois atletas levaram o cartão amarelo, porém, Leandro Silva já tinha amarelo e por isso foi expulso, aos 15 minutos do segundo tempo.

Paysandu x Vila Nova voltam a se enfrentar pela final da Copa Verde no próximo sábado (19), às 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Quem vencer leva a taça da Copa Verde, em caso de empate a competição regional será decidida nos pênaltis. Papão x Tigre terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.