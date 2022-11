Copa do Mundo 2022: à convite da CBF, presidente da Federação Paraense de Futebol vai ao Catar

A partir do dia 20 de novembro, os olhos do mundo estarão voltados à Copa do Mundo, que este ano acontece no Qatar. O pequeno país árabe é um dos mais ricos do planeta, graças à exploração dos recursos naturais, como gás e petróleo. A Federação Paraense de Futebol (FPF) estará presente no evento, por meio do presidente Ricardo Gluck Paul.

RGP fará parte da comitiva composta por representantes de todas as federações estaduais, sob o comando do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A partir do dia 20, o grupo de dirigentes irá acompanhar os jogos da Copa do Mundo, que servirão como plano de fundo para novas possibilidades.

"Obviamente que isso é muito importante para a FPF, estar inserida no universo da CBF. Vamos aproveitar para fortalecer os relacionamentos com outras entidades, buscar soluções para os nossos projetos. Essa viagem é muito importante para fechar negócios, fazer network", explica.

Ricardo e outros presidentes, no entanto, terão os momentos de descontração, sobretudo nas partidas da Seleção Brasileira, que entra em campo no dia 24, contra a seleção da Sérvia. "Existe toda questão de acompanhar os jogos, até porque é um momento de lazer, mas a maior parte do tempo será dedicada ao fortalecimento da FPF, por meio de novos contatos", encerra.