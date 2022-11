Tapajós anuncia mais um reforço para a disputa do Campeonato Paraense de 2023; veja mais

As equipes garantidas no Parazão do próximo ano já estão no mercado em busca de reforços. Pelos lados de Santarém, quem segue na montagem do elenco é o Tapajós, que encerrou o certame deste ano na nona posição. Através das redes sociais, o clube anunciou o retorno do meia Adauto, que estava recentemente no União Paraense, em disputa na Segundinha.

Adauto tem 28 anos e uma extensa rodagem no futebol, com passagens por Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá, Imperatriz, Treze, Cuiabá, entre outros. Recentemente disputou nove partidas pela segunda divisão estadual, defendendo as cores do União Paraense e desde então mantinha-se em treinamento.

"Uma honra poder voltar ao Tapajós. Não pensei duas vezes. A nossa expectativa é a melhor possível para colocar o Boto no cenário nacional. Tamo junto para fazer de 2023 um ano diferente, um ano pra ficar na história", disse o atleta.

Antes dele, o Boto santareno já havia anunciado a contratação do lateral-esquerdo Jackinha, do preparador de goleiros Jorgeney da Silva, do executivo de futebol Nasareno Silva e do técnico Paulo Bernardes. Na competição estadual, o Tapajós foi incluído no grupo C, ao lado de Tuna Luso, Independente e Castanhal. A primeira partida, no entanto, será contra o vencedor da Segundinha, que é decidida entre Cametá e São Francisco.