Estádio Navegantão passa por vistoria da FPF e é liberado para jogos do Parazão 2023

O estádio municipal Antônio Dias, popularmente conhecido por Navegantão, está de volta ao circuito de jogos do Parazão. Depois de uma reforma que perdurou por boa parte de 2022, o local recebeu uma equipe de vistoria técnica da Federação Paraense de Futebol (FPF), que ratificou a liberação para jogos oficiais.

A visita técnica na casa do Independente de Tucuruí foi a terceira formalizada pela Comissão de Vistorias de Estádios, Gramados e Instalações Desportivas da Federação Paraense de Futebol, tendo à frente o engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, e aconteceu na última quarta-feira (11).

Foram vistoriadas e avaliadas áreas importantes, comuns e restritas, como acesso dos atletas de times mandantes e visitantes, vestiários das equipes e da arbitragem, área dos camarotes da equipe visitante, gramado e áreas afins, como forma de atestar a qualificação do estádio, estando assim apto a receber os jogos do Campeonato Paraense de 2023.

Na avaliação da equipe técnica, todas as revitalizações foram atendidas de acordo com as demandas acordadas na última visita ao estádio. As obras de reparo e melhorias foram realizadas pela prefeitura do município, após diversas reclamações, principalmente sobre as condições do gramado de jogo, que fizeram a FPF, durante o Parazão do ano passado, suspender as partidas no local.

Engenheiro Agrônomo Raimundo Mesquita (Divulgação Independente de Tucuruí)

Para resolver o problema, o material de drenagem antigo foi substituído por outro mais moderno. Além da troca no sistema de drenagem, o estádio passou por melhorias em outros setores, como cabines de imprensa, banheiros, entradas e acessos de torcedores.

A estreia do Independente no Parazão será no dia 21 de Janeiro contra o Remo, em Belém, no Estádio Banpará Baenão. E no dia 28, a expectativa é que o Independente receba o time de Cametá, pela segunda rodada do Parazão, no Navegantão em Tucuruí.