Em Tucuruí, estádio Navegantão passará por reforma a partir de agosto, visando Parazão 2023; veja

Depois de amargar a desclassificação na primeira fase do Parazão deste ano, o Independente de Tucuruí tem se organizado para o retorno ao certame estadual com algumas novidades. A principal delas é o investimento a ser feito no estádio Navegantão, que este ano foi interditado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) devido às más condições de jogo.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do clube e vereador do município, Rosalvo Fernandes, informou que o estádio entrará em reforma a partir do mês de agosto, através de um projeto apresentado na Câmara de Vereadores e aprovado por unanimidade. A obra será bancada com recursos da prefeitura municipal e tem expectativa de entrega para o mês de dezembro.

"Hoje fomos até a prefeitura saber sobre as obras. Nos foi dito que será a trocado o gramado, recuperar a drenagem. O antigo vestiário do Independente vai ser demolido e vão construir novos. Serão construídos também uma sala e um auditório para o clube fazer preleção, sala pra receber os árbitros da federação, cabines novas para imprensa e uma tribuna de honra para FPF, clubes visitantes, PMB e Independente", explica.

O dirigente conta ainda que a iluminação será toda em LED, bem como uma cobertura será colocada sobre a arquibancada, além da instalação de banheiros para visitantes e um novo portão de acesso para imprensa, idosos e credenciados. Em relação ao gramado de jogo, que foi o maior prejudicado e responsável pela interdição do estádio, Rosalvo conta que deve haver um salto qualitativo.

"O prefeito nos garantiu que o gramado do estádio será o mesmo do Mangueirão. Já estamos entrando em contato com a empresa que vem fazendo a troca do gramado ai de Belém e vamos correr atrás para que o Navegantão receba o mesmo padrão de jogo, para benefício dos atletas e do futebol de Tucuruí", ressalta.

Ainda não se tem o valor exato da obra, mas segundo o gestor, ela deve durar cerca de cinco meses, permitindo com que o Independente possa estrear no Parazão já na casa nova, inclusive com a presença dos clubes da capital. "Eu fiz um pedido ao presidente da FPF, o Ricardo, para que nos ajude com a divulgação da obra e toda essa retomada do futebol de Tucuruí", conta.

Vale lembrar que o Navegantão foi interditado pela primeira vez na terceira rodada do Campeonato Paraense deste ano. Na época, o Galo Elétrico precisou transferir suas partidas para o estádio Rosenão, em Parauapebas, onde o time acabou com uma campanha irregular. "O campo virou um lamaçal. Ai não pudemos jogar aqui e fomos prejudicados, indo para Parauapebas. Perdemos para o lanterna, o Amazônia, e ficamos fora do campeonato", relembra.

Reunião para definir as obras no estádio Navegantão, com participação de vereadores, prefeitura municipal e Independente de Tucuruí. Veja: