Navegantão: prefeitura anuncia reforma após interdição para os jogos do Parazão

O laudo técnico realizado no gramado do estádio Navegantão concluiu pela não liberação para o jogo da terceira rodada, entre Independente e Paysandu. O confronto agora aguarda uma nova data. Até lá, ficam suspensos os jogos e demais atividades, para a tristeza do Independente, que manda suas partidas tradicionalmente no local. Já a prefeitura de Tucuruí, administradora do estádio, acenou positivamente quanto à necessidade de resolver o problema.

Através de um comunicado divulgado à imprensa, o prefeito Alexandre Siqueira disse que irá adotar todas as recomendações feitas pelo engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, responsável técnico enviado pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

“Após adiamento do jogo do Paysandu contra o Independente, que ocorreria neste sábado (5), a Prefeitura de Tucuruí informa que já está tomando providências para melhorar a qualidade do gramado do estádio Navegantão, que ficou comprometida após fortes chuvas típicas da nossa região amazônica neste período do ano. Apesar de já ter realizado ajustes no campo no decorrer desta semana, a gestão municipal informa que vai continuar investindo em melhorias no estádio”, diz a nota.

Entretanto, não são especificadas quais melhorias e nem o prazo para que elas sejam concluídas. A nota encerra com a garantia de que o gramado do Navegantão será, após a reforma, um dos melhores da região. “Para isso, a Prefeitura já contratou uma empresa especializada na área que vai fazer uma manutenção definitiva, resolvendo de vez o problema de drenagem no campo e transformando o Navegantão em um dos melhores estádios do Norte.

A decisão foi tomada após a FPF, através da Comissão de Inspeção de Estádios, juntamente com a Secretária de Juventude e Esporte do município entenderem que não há condições para a prática esportiva, devido a condição enlameada do gramado, além do não funcionamento do sistema de drenagem. Na avaliação do engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, a solução mais adequada seria a troca total do gramado, um trabalho que demoraria cerca de três meses, devido o período chuvoso.