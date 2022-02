FPF oficializa adiamento de jogo do Paysandu, mas confirma Navegantão como palco da partida

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma nota de esclarecimento, na noite desta quinta-feira (3), em que confirma o adiamento da partida entre Independente e Paysandu, que ocorreria neste fim de semana, no sábado (5), às 16h, no Navegantão. A razão, como já foi adiantada por O Liberal, é o estado do gramado.

Por outro lado, a FPF confirmou que a partida ocorrerá no mesmo estádio, em uma data a ser confirmada.

Leia a nota da FPF na íntegra:

A Presidência da Federação Paraense de Futebol, considerando as imagens do jogo Independente x Itupiranga, realizado no último dia 30 de Janeiro, enviou a Tucuruí o Eng. Agrônomo Raimundo Mesquita, membro da Comissão de Inspeção de Estádios desta FPF, que ao analisar o estado do gramado do Estádio Antônio Dias (Navegantão), juntamente com a Secretária de Juventude e Esporte de Tucuruí, Profa. Mariana Barros e equipe técnica do Estádio, emitiu Parecer Técnico considerando-o impraticável e sem condições para a realização do jogo Independente x Paysandu, que se realizaria no dia 05 de Fevereiro do corrente naquela praça desportiva, devido as fortes chuvas que se abatem sobre a cidade de Tucuruí, considerando principalmente a necessidade de preservação da integridade física dos atletas e o aspecto técnico do jogo.

A decisão foi comunicada aos clubes mandante e visitante e a Funtelpa, que detém os direitos de transmissão do Paraense Banpará 2022. O integrante da Comissão, engenheiro Raimundo Mesquita, reuniu-se com o Prefeito do Município no dia de hoje, 03 de Fevereiro, considerando ser aquela praça desportiva pública, juntamente com a Secretária Mariana, com vistas a orientar o trabalho para melhoria da condição do gramado.

O jogo Independente x Paysandu será remarcado para nova data pela diretoria de competições no mesmo local.