Presidente do Independente critica adiamento de jogo contra o Paysandu pela FPF: 'uma armação'

O presidente do Independente de Tucuruí, Rosalvo Fernandes, fez duras críticas à Federação Paraense de Futebol (FPF) após a suspensão da partida entre Galo Elétrico e Paysandu, pela terceira rodada do Parazão. Segundo o mandatário da equipe do sudeste do Pará, a decisão da FPF foi recebida com surpresa e indignação pela diretoria do Independente.

"Fizemos de tudo para que a partida fosse realizada. Estava a logística pronta, o plano de ação, a venda de ingressos, a segurança do estádio... Tudo estava pronto. Aí vem esse balde de água fria na gente", lamentou Rosalvo.

A suspesão da partida atendeu a um pedido do Paysandu. Segundo o Bicola, o gramado do estádio Navegantão, em Tucuruí, onde o confronto seria disputado, está em péssimo estado e não teria condições de receber o duelo. O jogo, que seria realizado neste sábado, às 16h, terá uma nova data, que ainda não foi decidida.

Independente e Itupiranga, pelo Parazão (Divulgação/Independente)

O estado do gramado do Navegantão chamou a atenção bicolor durante a partida entre Independente e Itupiranga, realizada no último domingo, com vários pontos de lama e buracos. Nesta quarta-feira o engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita viajou até Tucuruí à pedido da FPF para fazer uma vistoria técnica do estádio.

De acordo com o presidente do Galo Elétrico, a decisão da FPF é uma agressão ao futebol do interior do estado. Segundo ele, a mudança repentina de data de jogo favorece às equipes da capital.

"É uma agressão muito grave ao nosso futebol. Na verdade isso é uma armação. O pessoal chama nosso campo de chiqueiro, de lamação, e não demonstam um pingo de respeito com o nosso trabalho. Não tenho culpa se está chovendo demais. Fazemos de tudo para que o local receba jogos", disse o presidente.

Apesar da decisão da FPF, Rosalvo disse que não abre mão de mandar a partida em Tucuruí. Ele disse que entrou em contato com a prefeitura local para providenciar tratamento ao gramado do Navegantão.

"Eu quero que eles [Paysandu] venham aqui. Todos os clubes do Pará jogam no Navengantão, agora que é a vez deles, armam essa pra cima da gente. Entrei em contato com o prefeito da cidade e vamos mudar esse gramado. Não aceito jogar em outro lugar, vai ter que ser em Tucuruí. Só saio daqui se for por decisão da Justiça", detalhou Rosalvo.