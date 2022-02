Paysandu x Independente: partida pela 3ª rodada do Parazão é adiada pela FPF

A Federação Paraense de Futebol atendeu a um pedido do Paysandu a adiou a partida do próximo sábado, contra o Indepentente Tucuruí, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense. A informação foi divulgada inicialmente pelo próprio clube bicolor e tem como razão as más condições do gramado do estádio Navegantão, em Tucuruí, onde o confronto seria disputado.

O estado do gramado do Navegantão chamou a atenção bicolor durante a partida entre Independente e Itupiranga, realizada no último domingo, com vários pontos de lama e buracos. Nesta quarta-feira o engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita viajou até Tucuruí à pedido da FPF para fazer uma vistoria técnica do estádio.

Gramado está cheio de lama e com buracos (Divulgação/Independente)

Em nota, a diretoria alviceleste agradeceu à Federação por adiar o jogo, reforçando que a decisão favorece a qualidade do espetáculo e garante melhores condições de segurança aos atletas.

A partida seria realizado neste sábado, às 16h. Paysandu e Independente agora aguardam a definição de uma nova data para o duelo.

Leia a nota do Paysandu na íntegra:

O Paysandu Sport Club informa que a Federação Paraense de Futebol (FPF) atendeu ao pedido da diretoria bicolor e cancelou o jogo do próximo sábado (5), contra o Independente, por causa do estado do gramado do Estádio Navegantão, em Tucuruí.

O clube parabeniza e enaltece a entidade pela tomada de decisão, que visa proporcionar qualidade ao jogo, oferecer condições dignas de trabalho e consequentemente preservar a integridade física dos atletas, uma vez que poderia haver sérios riscos de lesão.

Por fim, o Paysandu vai aguardar a nova data e a confirmação do local da partida válida pela terceira rodada do Parazão 2022. A disputa poderá ocorrer em outra praça esportiva ou até mesmo no próprio Navegantão, desde que sejam providenciadas melhorias.