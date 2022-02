Antes de jogo do Paysandu, gramado do Estádio Navegantão passa por vistoria

Alvo de críticas pelas más condições, o gramado do Estádio Navegantão, em Tucuruí, onde o Independente manda as partidas está passando por uma vistoria técnica. O engenheiro agrônomo e ex-jogador Mesquita, a pedido da Federação Paraense de Futebol (FPF), comanda esse trabalho. A equipe de O Liberal conversou com Mesquita:

"A nossa visita é para fazer uma vistoria técnica no gramado, para ver as condições reais para os jogos que vêm. Estamos num período chuvoso, então estou chegando para ver como é que estão solo, gramado, as dimensões, tudo. É para ver se tem condições de jogo. Depois da visita que posso ter um posicionamento técnico melhor", explicou.

Questionado se há a possibilidade que o estádio seja vetado para as próximas rodadas, até que o campo esteja numa melhor situação, Mesquita afirmou que a responsabilidade na decisão é da FPF:

"Não posso dizer que vai vetar ou não vetar [o estádio], não é esse o problema. Estamos fazendo uma visita de rotina para saber quais as condições. Aí vou repassar para a Federação e aí eles resolvem. Provavelmente irei em outros estádios", revelou. "Minha função é fazer essa verificação e orientar tecnicamente para melhorar os gramados", concluiu.

No próximo sábado (5), às 16h, o Paysandu visita o Independente no Navegantão. A partida é válida pela terceira rodada do Parazão 2022. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.