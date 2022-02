Parazão 2022: Após duas rodadas, críticas aos gramados se intensificam no estadual

Jogar o Campeonato Paraense de Futebol é um desafio não só entre atletas e clubes. As condições de jogo apresentadas durante a competição nem sempre é das melhores. A começar pelo período de disputa do torneio, entre os meses de janeiro e abril, época considerada das mais chuvosas em todo ano. Assim, muitos estádios se tornam verdadeiros lamaçais, que muitas vezes deixam o futebol praticamente impraticável.

CONFIRA AS IMAGENS DO JOGO ENTRE INDEPENDENTE E ITUPIRANGA

Mal começou o campeonato, alguns clubes já soltaram o verbo sobre as condições dos gramados. O primeiro foi o técnico do Paysandu, Marcio Fernandes, após a vitória por 3 a 0 sobre a Tuna Luso, no Souza. Nem os três pontos livraram o estádio cruzmaltino das críticas do comandante, que pediu maior rigor à Federação Paraense de Futebol, na avaliação das praças esportivas aptas aos jogos.

Outro estádio que apresentou um gramado bem castigado foi o Navegantão, em Tucuruí. Durante o jogo contra o Itupiranga, pela segunda rodada, era possível ver vários pontos de lama, principalmente no meio-campo e nas proximidades das grandes áreas. Por outro lado, o presidente do Independente, Rosalvo Fernandes, deixou bem claro que a função de preparar e preservar o estádio compete ao município.

“O campo é da prefeitura. Logicamente são eles que precisam mexer. O grande problema é que o pessoal da capital reclama quando jogam aqui no interior. Quando o Baenão ou Curuzu não prestam, ninguém fala nada. Eu não mando na chuva. Foram três dias de chuva direto aqui na cidade. Estamos fazendo o máximo para ajustar. A prefeitura está mexendo hoje, colocando areia, organizando da melhor forma”, disse.

Rosalvo ressaltou que as reclamações podem ter um cunho político, com interesse em uma possível mudança no local das partidas, mas descartou qualquer possibilidade de algum jogo do Independente ser transferido de local. “Eu acho que isso pode ser uma estratégia deles. Se ao Paysandu perder aqui vai complicar para eles. A equipe da prefeitura está trabalhando e não existe possibilidade alguma do jogo sair daqui”, encerra.

A equipe de O Liberal tentou contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF) para falar sobre o tema, mas não obteve retorno.