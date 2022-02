Navegantão segue interditado para jogos do Campeonato Paraense

Depois da interdição por 10 dias, uma nova vistoria foi realizada no estádio Navegantão, em Tucuruí, pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O novo laudo foi favorável à não realização de jogos, forçando o Independente de Tucurí a remanejar as próximas duas partidas para o estádio Rosenão, em Parauapebas.

A notícia foi divulgada nesta segunda-feira, data da visita técnica. O palco esportivo havia sido interditado as vésperas da 3ª rodada, no jogo entre Paysandu e Independente. O jogo ainda não foi realizado, mas o presidente do Galo Elétrico, Rosalvo Fernandes, deseja manter o duelo contra os bicolores no próximo dia 23, em Tucuruí.

VEJA MAIS

Até lá, os confrontos contra Amazônia Independente e Tuna Luso, pela 7ª e 8ª rodada, respectivamente, seguem em Parauapebas. “O que fizemos para melhorar o gramado não surtiu efeito. Assim, mantive dois jogos em Parauapebas e espero jogar contra o Paysandu em casa”, disse o presidente do Galo.

Vale lembrar que após a primeira visita no estádio, a comissão liderada pelo engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita informou as condições do gramado ao prefeito do município, que iniciou uma reforma no estádio e vem trabalhando desde então.