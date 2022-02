Presidente do Paysandu comemora adiamento e diz que jogo no Navegantão oferece risco aos atletas

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, se pronunciou na manhã desta quinta-feira (3) sobre o adiamento da partida entre a equipe bicolor e o Independente, pela terceira rodada do Parazão 2022. Em uma postagem no twitter, o mandatário bicolor comemorou a decisão da Federação Paraense de Futebol (FPF).

No pedido enviado à Federação, o Bicola alegou que o gramado do estádio Navegantão, em Tucuruí, onde o confronto seria disputado, está em péssimo estado e não teria condições de receber o duelo. O jogo, que seria realizado neste sábado, às 16h, terá uma nova data, que ainda não foi decidida.

O estado do gramado do Navegantão chamou a atenção bicolor durante a partida entre Independente e Itupiranga, realizada no último domingo, com vários pontos de lama e buracos. Nesta quarta-feira o engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita viajou até Tucuruí à pedido da FPF para fazer uma vistoria técnica do estádio.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a vistoria técnica realizada pelo agrônomo culminou com confecção de um laudo que atesta que o gramado Navegantão não possui condições de jogo e que, no estado atual, há risco à integridade física dos jogadores, sob o risco de lesões.