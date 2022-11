Parque do Bacurau e Navegantão são avaliados pela FPF para o Parazão 2023

Dois estádios do interior do Pará passaram por vistorias da Federação Paraense de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (17). Os estádios Parque do Bacurau, em Cametá, e Navegantão, em Tucuruí, receberam a visita de técnicos da entidade. O objetivo da visita é avaliar as estruturas das praças esportivas e, sobretudo, o estado dos gramados.

O Parque do Bacurau, casa do Cametá, será uma novidade no estadual de 2023. O Mapará conseguiu o acesso à elite do Parazão neste ano, ao bater o Santa Rosa, na Segundinha. O Tricolor ainda disputa a final da divisão de acesso contra o São Francisco, de Santarém.

Já o Navegantão, casa do Independente, recebe atenção máxima da FPF. No Parazão deste ano, o estádio foi vetado pela entidade por não apresentar o gramado adequado para a prática do futebol. Desde então, o local passou por revitalizações e não recebeu mais partidas.

FPF acompanha questão há semanas

Em outubro, a FPF enviou um ofício aos 12 clubes participantes da Primeira Divisão do Parazão 2023 solicitando informações sobre os estádios que serão utilizados na competição do ano que vem. Na ocasião, em entrevista ao O Liberal, o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, disse que monitora esses espaços para fiscalizar e ajudar na revitalização dos gramados.

"Não queremos só fiscalizar, mas contribuir desde já para que esses estádios estejam em boa fase de gramado. Queremos estabelecer um projeto de licenciamento dos gramados, numa primeira fase educativa, pra ir subindo o sarrafo até que tenhamos uma grande evolução no nível do campo de jogo nas partidas do Parazão", disse.